Marbach/Fußball „China-Re-Import“ verstärkt den FC

Eine ungewöhnliche Note brachte hingegen Dörigs jetziger Trainer Niko Koutroubis am Sonntagnachmittag im Duell gegen Tabellenführer SV Kornwestheim auf den Platz. Torjäger Dominic Janzer, in dieser Saison schon 15 Mal erfolgreich, ­bekam in Seyitan Erdogan einen Sonder­bewacher, der ihm nicht von der Seite wich – ganz wie eins Hans-Peter Briegel gegen Diego Maradona. Sollte Janzer in der Pause auf die Toilette gegangen sein, so wird er sich vermutlich erst einmal umgeschaut haben, ob Erdogan nicht auch dabei ist. „Gegen einen Mann, der 15 Tore in elf ­Spielen geschossen hat, muss man sich was einfallen lassen“, begründete Koutroubis diese Maßnahme. Somit reduzierte sich das Spiel quasi auf zehn gegen zehn – was die Marbacher auch lange Zeit erfolgreich gestalten konnten. In der 30. Minute jedoch kam eine abgefälschte Flanke zum langen Pfosten durch, wo Kornwestheims Marvin Porubek lauerte und das 0:1 markierte, mit dem es auch in die Pause ging.