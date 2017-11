Marbach/Fußball Blitzstart stellt die Weichen auf Sieg

Doch damit nicht genug: Bereits in der dritten Minute zappelte der Ball erneut im Flachter Netz. Diesmal war es Tim Vogel, der über die linke Seite in den Strafraum eindrang. Seinen Schuss in Richtung langes Ecke konnte der TSV-Keeper nur halblebig abwehren, erneut war Kenniche zur Stelle und drückte den Ball über die Linie. Und um ein Haar hätte der nun wieder Führende der Torjägerliste nach einer halben Stunde Spielzeit sogar einen lupenreinen Hattrick hingelegt. Doch scheiterte er diesmal – allerdings auch aus stark abseitsverdächtiger Position – etwa fünf Meter vor dem Tor mit einer Direktabnahme am Flachter Schlussmann.

Statt des 3:0 für den FC kamen nun die Flachter mit ihrer ersten wirklich gefährlichen Aktion zum Anschlusstreffer. Nach einem Abschlag köpfte Philip Bez den Ball zunächst in die TSV-Hälfte zurück. Doch der Ball kam umgehend wieder und landete genau im Lauf von Flachts Sven Gritsch, der gegen Marbachs Keeper Patrick Demut die Nerven behielt und das 1:2 erzielte. Ein Treffer, der FC-Trainer Christian Seeber ziemlich ärgerte: „Wir haben eine überragende erste halbe Stunde gespielt und müssen da eigentlich schon 3:0 oder 4:0 führen. Doch stattdessen nehmen wir das Tempo raus und holen einen bis dahin harmlosen Gegner wieder ins Spiel zurück.“