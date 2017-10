Marbach/Fußball Beste Auswärtsmannschaft spielt beim Schlusslicht

Marbach - Auf fremden Plätzen hat der FC Marbach in der aktuellen Bezirksligasaison noch eine weiße Weste: vier Spiele, vier Siege. Das soll natürlich auch am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Grünbühl so bleiben. Die Tatsache, dass der Aufsteiger mit nur einem Sieg und acht Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz steht, macht deutlich, dass die Schillerstädter als Favorit in die Begegnung gehen.