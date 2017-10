Marbach/Fußball Benninger Zweite klettert auf Platz zwei

Mit 1:2 unterlag der GSV Pleidelsheim II

beim FV Ingersheim II. Dabei ließ Lars Theurer der schnellen FVI-Führung (7.), ebenso schnell den Ausgleich folgen (9.), bevor der FVI nur Minuten später wieder in Führung ging. „Die Anfangsphase war flott, die Gegentore aber beides Mal unglücklich“, ärgerte sich GSV-Trainer Marc Müller. Erst landete ein unterschätzter Ball als Kopfball-Vorlage beim Gegner, dann legte der GSV quasi selbst per Hacke für den Ingersheimer Stürmer auf. „In der zweiten Hälfte hatten wir mehr Ballbesitz, treffen aber nur den Innenpfosten und sind nicht zwingend genug“, so Müller.

Seinen ersten Auswärtssieg feierte der Club L’Italiano Großbottwar

bei den Sportfreunden Mundelsheim 06.

„Dabei hat uns in der ersten Halbzeit noch die Durchschlagskraft gefehlt“, meinte Club-Vorstand Franco Basile. Danilo Riccetti brachte den Club zwar in Front, die Sportfreunde glichen bis zur Pause aber aus. Eine gelb-rote Karte dezimierte die Sportfreunde in Halbzeit zwei. „Und das 2:1 durch Carmine Montesano hat uns eine gewisse Sicherheit gegeben“, so Pintus, dessen Elf noch zum 3:1-Endstand erhöhte. Spielfrei war der GSV Erdmannhausen II,

zudem wurde die Begegnung TSG Steinheim

gegen den GSV Höpfigheim

auf März verlegt.

In der Parallelstaffel B3 hat der TSG Steinheim II

die Tabellenführung bei DJK Ludwigsburg II mit einem 3:2 (2:1) verteidigt. „Das einzig Positive war heute aber das Ergebnis“, monierte Trainer Rainer Schreiber. Obwohl der TSG von Beginn an am Drücker war, ließ man beste Chancen liegen und geriet sogar in Rückstand (22.). Dank der drei Tore von Marcel Fahr (30., 35., 71.)drehte der TSG das Spiel aber. „Am Schluss war es zwar noch richtig eng, aber wir haben das Ding heimgeschaukelt“, so Schreiber. Der TSV Affalterbach II

unterlag trotz 1:0-Führung durch Belmin Bulic (43.) zu Hause TKSZ Ludwigsburg II mit 1:2. Der GSV Höpfigheim II

gewann beim SV Kornwestheim III nach Rückstand dank der Tore von Sandro Kraft, Daniel Oliveira, Robin Schramm, Henrik Willberg sowie eines Eigentores mit 5:3 (0:2).