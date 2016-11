Marbach/Fußball Benningen II klettert auf den zweiten Rang

In der Kreisliga B2 Enz-Murr unterlag der SGV Murr II

am Wochenende zu Hause dem bis dato Dritten, dem TSV 1899 Benningen II

2:3 (2:0). Dabei brachte Tobias Ulmer den SGV „früh durch einen zweifelhaften Strafstoß in Führung“, gab SGV-Coach André Holzwarth zu. Dann legte Robin Fessler per indirektem Freistoß innerhalb des Sechzehners noch einen drauf (25.). Erst als der Murrer Innenverteidiger Johannes Bergold mit Verdacht auf Knöchelbruch vom Feld musste, punktete der TSV. In der 70. Minute durch Marcel Storz zum 2:1, dann durch Patrick Müller und Bekir Demircan zum 2:3-Endstand aus Sicht der Murrer. „Ich habe heute verletzungsbedingt und auch aus disziplinarischen Gründen eine ganz andere Mannschaft dabei gehabt“, machte TSV-Trainer Jochen Kisch klar und fügte an: „Das war ein sehr faires Spiel, in dem wir uns schwer getan haben, weil wir etliche Pfostentreffer hatten und unzählige klare Chancen vergeben haben. Ein großes Lob an alle 22 Akteure, dass sie trotz der Schiedsrichterleistung so agiert haben.“