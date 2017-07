Nach dem Sieg im Bezirkspokal Enz-Murr dürfen die Fußballer des FC Marbach kommende Saison auch im wfv-Pokal antreten. Die Auslosung hat nun ergeben, dass die Schillerstädter am 5. August um 15.30 Uhr beim SSV Gaisbach antreten müssen. Die Gaisbacher spielen in der Bezirksliga Hohenlohe. „Wir hätten natürlich gerne ein Heimspiel gehabt. Aber gegen einen Bezirksligisten haben wir sicherlich auch die Chance, noch eine Runde weiter zu kommen“, sagt FC-Trainer Christian Seeber. Für seine Mannschaft wird das Pokalspiel kurz vor dem Start in die neue Saison „natürlich auch ein Testspiel unter Wettkampfbedingungen. Das ist zwar noch Urlaubszeit, da wird der ein oder andere sicher fehlen. Aber das geht ja allen Mannschaften so. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf das Spiel.“