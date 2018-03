Marbach/Fußball Ausrufezeichen gegen die SKV Rutesheim II

Marbach - Es war am Mittwochabend die große Frage, wie Fußball-Bezirksligist FC Marbach den Trubel der vorangegangenen Tage weggesteckt hatte. Am Sonntag das Spitzenspiel bei Tabellenführer Croatia Bietigheim verloren, am Montag der vorzeitige Rücktritt von Trainer Christian Seeber, und nun das Duell mit der SKV Rutesheim II, die zuvor sieben Spiele in Folge gewonnen hatte. Noch dazu gab es bei den Schillerstädtern einige personelle Sorgen. Emanuele di Natale konnte wegen einer Knöchelverletzung aus dem Croatia-Spiel nicht auflaufen. Das Gleiche galt für Keeper Alexander Komenda, der sich in Bietigheim eine Rippenprellung zugezogen hatte. Da auch Patrick Demut und Dennis Wendler derzeit verletzt sind, stand der junge Konrad Laing zwischen den Pfosten. Der hatte ausgerechnet an den 3:2-Sieg im Hinspiel in Rutesheim ungute Erinnerungen, als er für Demut ins Spiel kam und mit zwei Patzern die Partie nach einer 2:0-Führung noch spannend machte. Doch so viel vorneweg: Laing zeigte diesmal eine tadellose Leistung.Das galt in den Anfangsminuten nicht für seine Vorderleute, die mit einigen Unsicherheiten und Fehlpässen um ein Haar früh in Rückstand geraten wären. Doch zum Glück vergaben die Rutesheimer eine Riesenchance in der zweiten Minute. Richtig in die Spur kam der FC dann in der zwölften Minute durch das 1:0. Steffen Leibold hatte sich auf der linken Seite stark durchgesetzt und bediente Nesreddin Kenniche. Der Marbacher Torjäger nutzte die Chance zur Führung eiskalt. Zwei weitere gute Gelegenheiten in der 17. und 29. Minute ließ er dagegen aus. Und so brauchte es einen bösen Schnitzer in der Rutesheimer Hintermannschaft für das 2:0. Nach einem Einwurf aus der eigenen Hälfte verpassten gleich zwei Gäste den Ball, Angelo de Capua schnappte sich die Kugel, lief auf und davon und überwand auch den SKV-Keeper. „Etwas ärgerlich war dann das 2:1 zwei Minuten vor der Pause, das war unnötig“, urteilte der erstmals als Chefcoach fungierende Haiko Eggert. Einen Angriff über die linke Abwehrseite hatte seine Mannschaft nicht gut verteidigt, beim Schuss von Rutesheims Axel Weeber war Konrad Laing machtlos.Doch nur eine Minute nach dem Wechsel stellte der lange verletzte Timo Binder mit seinem ersten Saisontor zum 3:1 den alten Abstand wieder her und wurde dafür von seinen Kollegen ausgiebig gefeiert. Der FC stand nun etwas defensiver und lauerte auf Konter, die Rutesheimer kamen kaum zu Torchancen. Einen Fehlpass vor dem SKV-Strafraum direkt in den Fuß von Nesreddin Kenniche nutzte dieser in der 81. Minute zu seinem 21. Saisontreffer, womit er die Führung in der Torjägerliste ausbaute. Doch nur zwei Minuten später kamen die Gäste nach einem Stellungsfehler in der FC-Abwehr zu ihrem zweiten Treffer. Und in der 89. Minute verhinderte Konrad Laing mit einer starken Parade gegen einen frei durchgestoßenen SKV-Stürmer noch letzte Zitterminuten. Die allerletzte Chance hatte aber schließlich der FC, doch Kenniche setzte den Ball bei einem Konter neben das Tor. Es blieb beim 4:2-Endstand.