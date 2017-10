Marbach/Fußball Auf dem Nebenplatz dagegenhalten

Die Riexinger, derzeit Tabellenelfter, kommen mit einem 2:1-Heimsieg gegen den TSV Flacht im Rücken nach Marbach. Im Anschluss an diese Partie äußerte sich der Flachter Trainer froh darüber, „dass nur einer meiner Spieler verletzt ins Krankenhaus musste“ und sprach von einer Jagd auf seine Mannschaft. „Dass Riexingen sehr robust spielt und dabei zum Teil an die Grenzen geht, das wissen wir und darauf müssen wir uns einstellen“, sagt Christian Seeber und fordert: „Wir müssen kämpferisch, aber auch mit unseren spielerischen Mitteln dagegenhalten.“ Der Marbacher Trainer erwartet einen sehr tief stehenenden Gegner, der bei Ballgewinn aber schnell umschaltet und dann vor allem über seine schnellen Außenbahnspieler gefährlich ist. „Wir müssen wieder so geduldig spielen wie zuletzt.“

Die Schillerstädter haben eine Serie von fünf Punktspielsiegen in Folge hingelegt und stellen mit 38 erzielten Toren mittlerweile den erfolgreichsten Sturm der Liga. Die Basis dafür sieht Christian Seeber aber in der stabileren Defensive. Hat der FC in den ersten fünf Saisonspielen noch insgesamt elf Gegentore kassiert, waren es in den nächsten fünf Partien nur noch fünf. „Wir lassen im Spiel gegen den Ball weniger zu, haben dadurch mehr Ballgewinne und schießen dann auch mehr Tore“, erklärt Christian Seeber, sieht darin aber auch eine Gefahr: „Die Riexinger stachelt so etwas eher noch an, wenn sie gegen den auf dem Papier besten Sturm der Liga spielen.“ Die Konsequenz: Trotz der Favoritenrolle und der Siegesserie müsse seine Mannschaft auch in dieser Partie wieder ihre volle Leistung bringen, um die Punkte in der Schillerstadt zu behalten.