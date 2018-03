Marbach/Fußball Andreas Wick übernimmt beim FC

Andreas Wick ist 45 Jahre alt und war zuletzt bis Oktober Trainer des Liga-Konkurrenten TSV Grünbühl, der nach wie vor abgeschlagener Tabellenletzter ist. Das Duell der Marbacher gegen Wicks Ex-Verein wird es übrigens am 6. Mai in der Schillerstadt geben. Der 45-Jährige ist bislang schon in Marbach im Jugendbereich tätig, er betreut hier den DFB-Stützpunkt für talentierte Kids aus der Region. „Der Kontakt zur Vereinsführung kam allerdings durch Matteo Battista zustande“, erklärt Andreas Wick. Während Haiko Eggert sagt, dass „Andreas der Chefcoach und ich weiterhin Co-Trainer“ sei, sieht Wick die beiden „eher als ein Team. Für mich geht es jetzt darum, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen.“ Schließlich steht ja bereits am Ostermontag mit dem Derby in Benningen er erste Härtetest an. Groß umkrempeln will Andreas Wick den FC Marbach sicher nicht. „Dafür ist jetzt mitten in der Saison gar nicht die Zeit. Außerdem ist das ja eine sehr gute Mannschaft“, betont der neue Coach. Und im Sommer wird dann ja eh Niko Koutroubis das Kommando beim FC Marbach übernehmen.