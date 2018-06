Marbach/Fußball Anadolu Marbach verdrängt den GSV Höpfigheim von der Spitze

Marbach - In der Fußball-Kreisliga B2 Enz-Murr hat Anadolu Marbach

am Sonntag mit einem in dieser Höhe unerwarteten 5:1 (1:0)-Auswärtssieg den bisherigen Tabellenführer GSV Höpfigheim

gestürzt und sich selbst an die Spitze gesetzt. „Heute hat alles gepasst. Ich war richtig gerührt vom Willen und der Einstellung der Mannschaft. Jetzt fehlt nur noch der letzte Buchstabe R daran, dass wir Meister sind“, freute sich Anadolu-Spielertrainer Cem Caliskan, dessen Elf am letzten Spieltag kommenden Sonntag zu Hause gegen den GSV Erdmannhausen II

noch einen Sieg braucht, um nach einem Jahr wieder in die Kreisliga A zurückzukehren. In Höpfigheim setzte Anadolu erfolgreich darauf, den Gegner frühzeitig zu beeindrucken: „Wir sind in den ersten zehn Minuten vorne drauf gegangen“, berichtete Caliskan. Ertrag dieser Strategie war das frühe 1:0 (2.) durch ein Eigentor des Höpfigheimers Volker Höger, der kurioserweise auch im Hinspiel schon ins falsche Tor getroffen hatte. Etwa nach einer Viertelstunde kam der GSV besser ins Spiel. „Wir mussten dann aber hinterherlaufen, und Anadolu ist nun einmal eine abgezockte Mannschaft“, sagte dessen Coach Werner Wägerle hinterher. Nach der Halbzeit erhöhte Salvatore Strigaro auf 2:0 (62.). Mit Sandro Krafts 1:2-Anschluss (76.) schöpfte der Gastgeber kurz Hoffnung, doch im direkten Gegenzug stellte erneut Strigaro wieder den alten Abstand her. „Das war der Genickbruch“, gab Wägerle zu, dessen Elf sich aber aufgrund der anderen Resultate, die schon zu Spielbeginn vorlagen, ohnehin kaum noch Titelchancen ausrechnen konnte. Da man in der nächsten Woche spielfrei ist, steht nun bereits fest, dass der GSV die Saison als Tabellenvierter abschließt. In der Endphase schraubten Gökhan Kara (87.) und Michele Soldo (90.) das Resultat noch nach oben.