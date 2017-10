Marbach/Fußball Affalterbach und Murr können auf Platz zwei schielen

Theoretisch ebenfalls auf den Platz hinter dem Platz an der Sonne könnte aber auch der nur einen Punkt zurückliegende SGV Murr

springen, der bei Dersim Ludwigsburg zu Gast ist. „Damit beschäftigen wir uns überhaupt nicht“, betont jedoch Murrs Trainer Björn Kugler, der hofft, dass Christian Krauß erneut seine wiedergefundene Treffsicherheit unter Beweis stellt. Da Marcel Weiß und Tim Gassmann fehlen, ist Kugler allerdings zu größeren Umbauten in seiner Offensive gezwungen. Der junge Luca Müller dürfte daher eine Option sein, Michael Winkle könnte in die Rolle des Stoßstürmers schlüpfen.

Auf den fünften Platz hat sich inzwischen der GSV Erdmannhausen

vorgearbeitet. Zuhause gegen Kellerkind TV Neckarweihingen wirkt die damit vorhandene gute Ausgangslage auf dem Papier sogar noch ausbaufähig. „Angesichts unseres dünnen Kaders ist diese Platzierung fast ein Wunder. Ich schaue aber in der Tabelle nach wie vor zuerst nach unten und bin in erster Linie froh über das Polster, das wir uns erarbeitet haben“, betont GSV-Trainer Marius Huptas. Gegen den TVN rechnet er mit „einem zähen Spiel“. Den Unterschied könnten erneut die Brüder Marius und Luca Heusel machen, die am vergangenen Wochenende beinahe nach Belieben trafen. „Von den beiden sind wir fast ein wenig abhängig“, räumt Huptas ein, denn er hat keine weiteren gelernten Angreifer in seinem Kader stehen.