Marbach/Fußball Affalterbach patzt, Murr rückt wieder vor

Mit 1:3 musste sich der VfR Großbottwar

beim direkten Abstiegskonkurrenten Dersim Ludwigsburg geschlagen geben und schaffte damit nicht den erhofften Sprung aus dem Tabellenkeller auf den Relegationsplatz. Bereits nach einer halben Stunde lag der VfR mit 0:3 zurück. Maik Knittels Treffer in der 66. Minute blieb somit lediglich Ergebniskosmetik. Vier Punkte trennen den VfR nun wieder vom Relegationsplatz, auf den sich der Gegner vorarbeiten konnte.

Der Tabellensiebte FV Oberstenfeld

kam unverhofft zu einem freien Sonntagnachmittag, weil das Schlusslicht der Liga, der TSV Ludwigsburg, aus Personalmangel gar nicht erst zum Spiel antrat.

In der Kreisliga A1 Unterland unterlag der generell personell nicht rosig aufgestellte TGV Beilstein

beim TV Flein mit 0:4 (0:1). Ein strittiger Handelfmeter, den man laut TGV-Trainer Robert Berg „so nicht kriegen dürfte“ brachte den TGV auf die Verliererstraße. „Aber auch in der zweiten Halbzeit haben wir insgesamt zu viele Fehler gemacht und sind noch in zwei Konter gelaufen“, so Berg, für den die Niederlage am Ende zwar insgesamt in Ordnung ging, der aber nicht ganz mit der Höhe einverstanden war.

Ebenfalls mit 0:4 hat die SVG Kirchberg

in der Kreisliga A2 Rems-Murr beim TSV Rudersberg verloren und ebenso wie beim TGV Beilstein war es auch hier ein „ungerechtfertigter Handelfmeter“, so Trainer Arif Güdük, der die SVG mit einem 0:2-Rückstand in die Kabinen gehen ließ. „Eigentlich hatten wir das Spiel gut in der Hand, hatten sogar fünf hundertprozentige Torchancen. Wenn man aber vorne die Glocken nicht reinmacht, wird man hinten eben dafür bestraft“, so der Coach, dessen Elf auch in die zweite Halbzeit ordentlich startete und lange spielbestimmend war, bevor man in zwei Konter rannte.