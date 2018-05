Marbach FSG darf sich über neuen Pausenhof freuen

Dagegen war sich die Runde einig, bei der Gestaltung der Freitreppe nicht auf die günstigste Variante setzen zu wollen, womit man rund 15 000 Euro eingespart hätte. „Das wäre aber optisch nicht so schön und auch von der Sitzanlage her nicht so ansprechend“, sagte Dieter Wanner zu der Kombination aus vergleichsweise schmalen Betonblockstufen und Tiefbordsteinen. Besser gefielen dem Chef des Bauamts und den Räten die etwas teurere Variante, bestehend aus Blockstufen und eingestreuten Sitzblöcken in Betonwerkstein. Völlig chancenlos war eine weitere Alternative, bei der maßgeschneiderte Natursteine eingesetzt worden wären. Das hätte rund 350 000 Euro gekostet. 200 000 Euro muss die Stadt für die Variante investieren, bei der Betonwerkstein verwendet wird.

Eine Entscheidung fiel in der Sitzung zudem in der Frage, ob zwischen oberem und unterem Pausenhof noch eine Rampe eingezogen werden sollte. Dafür hatte sich insbesondere Hans Martin Gündner von der SPD im Ausschuss für Umwelt und Technik stark gemacht. Der Gemeinderat sprach sich nun aber dagegen aus. Das Gefälle wäre schlicht zu groß, betonte Dieter Wanner. Außerdem habe man die Befürchtung, dass die Rampe letztlich nicht von Rollstuhlfahrern, sondern von Radlern genutzt werde. Das beschwöre dann womöglich nur unnötig Gefahren herauf.