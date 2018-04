Marbach Frühling hält auf eine besondere Weise Einzug

Weiter verriet er, dass er Spätzle Curryreis vorzieht, dass er lieber in der Wilhelma als in New York ist – „ich bin kein Stadtmensch, und außerdem habe ich Angst vor dem Fliegen“, und dass er eine Schildkröte namens Leia hat – Star-Wars-Fans wissen, woher der Name kommt. „Ich bin schon ein bisschen ein Nerd, liebe Fantasy und Science Fiction“, räumte der gelernte Informatikkaufmann ein; trotzdem hat er sich auch den Blick für die Natur bewahrt.

Die Vorliebe fürs Blumenmotiv sei vor vielen Jahren bei einem Spaziergang mit Großmutter und Mutter zum „Galgen“ entstanden, wo er den blühenden Mohn abgelichtet hat. „Davon war ich so begeistert, dass ich weitergemacht habe“, sagte er. Ein Triptychon am Treppenaufgang hat für ihn eine besondere Bedeutung, da die drei Bilder in einer schweren Lebensphase entstanden sind – das erste steht für die Krise, das zweite für die Besserung, das dritte für ein neues Leben, das Wiederaufblühen.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage durch Kopetti – ein Musikprojekt von Stefanie Höpfner, die wie Schramm als Bibliothekarin am DLA arbeitet und mit Gitarre und rauchiger Stimme vom James-Bond-Komponisten John Berry inspirierte Lieder präsentierte. „Das Projekt ist zurzeit ziemlich runtergebrochen“, sagte sie. „Weitere Musiker dürfen gerne Kontakt zu mir aufnehmen.“

Die Ausstellung ist drei Monate lang zu den Öffnungszeiten des Verlags zu sehen.