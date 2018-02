Marbach Frische Kredite für ein großes Programm

Marbach - In seiner Rede zur Haushaltseinbringung machte der Bürgermeister Jan Trost am Donnerstagabend im Gemeinderat klar, dass es der Verwaltung und dem Gemeinderat in diesem Jahr nicht langweilig wird. „Denn wir haben viel zu entscheiden“, erklärte der Schultes im Hinblick auf das anvisierte, gewaltige Aufgabenpaket. Es werde folglich auch eine in der Geschichte der Stadt einmalige Summe investiert. Der Vermögenshaushalt umfasse 16,4 Millionen Euro. Man wolle unter anderem in die Kinderbetreuung und in die Schulentwicklung investieren. Zudem werde angestrebt, dass die Kommune ihren Beitrag zur Bewältigung der Wohnungsnot leiste. Ziel all dessen sei, „den Standort zu stärken und die Lebensqualität zu verbessern“.