Marbach Friedensbotschaft erklingt in der Partnerstadt

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Konzertvorbereitung. Doch bevor am Abend die ersten Töne in der vollbesetzen Kirche Saint Martin erklangen, wurde eine Gedenktafel zu Ehren der Gefallenen des Ersten Weltkrieges von dem Ortsgeistlichen Père Parfait Abbey enthüllt und gesegnet. Bürgermeister Sébastien Poniatowski betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der gegenseitigen Versöhnung und äußerte seine Freude darüber, dass der FSG-Chor der Einladung nach L’Isle-Adam gefolgt sei und so ein sichtbares Zeichen der Freundschaft setzen würde. Die Vorsitzende der Jumelage, Isabel Delais, bedankte sich anschließend bei Chorleiter Wolfgang Jauch und bei der Dirigentin des Schulorchesters, Cordula Kaleschke, für das Kommen und die klingenden Genüsse, die nun folgen würden. Außerdem hieß sie die Vorsitzende des Marbacher Partnerschaftskomitees und Stadträtin, Ute Rößner sowie Beate Fähnle, die Ansprechpartnerin für die Städtepartnerschaften bei der Stadtverwaltung, herzlich willkommen.Das Konzertprogramm selber zeigte die unterschiedlichsten Facetten des historischen Anlasses auf: Dass die nun seit mehr als 70 Jahren andauernde Friedenszeit zwischen den einstigen Gegnern ein Grund zum Feiern und für große Dankbarkeit ist, unterstrichen die Auszüge aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel in der Bearbeitung von Wolfgang Amadeus Mozart, die Auftakt und Abschluss des Konzertes bildeten.

Das Schulorchester setzte mit drei Stücken aus der Feuerwerksmusik von Händel und Johann Pachelbels „Kanon in D“ weitere feierliche Höhepunkte. Nachdenklichere und mahnende Töne wurden bei George Moustakis „Hiroshima“ und beim späteren „Better is peace than always war“ von Karl Jenkins angeschlagen. Den französischen Zuhörern ging besonders bei „Vois sur ton chemin“ aus dem französischen Erfolgsfilm „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ das Herz auf, wobei sich die Begeisterung weiter von Stück zu Stück über die musikalischen Hörgenüsse steigerte. Der Zusammenklang von Chor und Orchester sowie die wohlklingenden solistischen Einlagen waren absolut hörenswert.

Daher war es nicht verwunderlich, dass es nach dem krönenden Abschluss von Händels „Halleluja“ niemanden mehr auf den Sitzen hielt und der Chor mit lautstarken „Zugabe-Rufe“ auf Deutsch und Französisch zu weiteren Stücken aufgefordert wurde. Dieser Aufforderung kamen die Musizierenden nur zu gerne nach, und nicht nur die Zuhörer gingen mit einem beschwingten „Halleluja“ im Ohr nach Hause und in die Gastfamilien zurück.

Am Sonntag nahm der Chor an den Feierlichkeiten zum 100. Gedenktag anlässlich des Kriegsendes im Jahr 1918 teil, die vor dem Rathaus trotz strömenden Regen zelebriert wurden. Nach dem Schlendern über den weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt L’Isle-Adamer Markt war es dann an der Zeit, die Rückreise anzutreten. Das Abschiednehmen wurde von vielen „Auf Wiedersehen in Marbach“-Rufen begleitet. Auf der Rückfahrt stattete die Reisegruppe noch der ehrwürdigen Kathedrale in Reims einen Besuch ab. Selbstverständlich durfte dabei eine gesangliche Kostprobe nicht fehlen, die etliche Besucher zum Stehenbleiben veranlasste. Müde, aber mit wertvollen Erinnerungen über die gemeinsam erlebte Zeit in der französischen Partnerstadt kamen die Reisenden am späten Abend wieder in der Schillerstadt an.