Marbach Friedemann Kaleschke ist der beste Vorleser

Andreas Küchle, Marketingleiter der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, Prof. Uta Kutter, Direktorin der Akademie für gesprochenes Wort, die Kinder- und Jugendbuchautorin Sabine Ludwig, Moritz Warmuth, Bezirkssieger Stuttgart des Jahres 2016 und der amtierende Europameister im Beatboxing Robert Wolf alias „Robeat“ entschieden sich dennoch klar für Friedemann Kaleschke, der gekonnt aus dem Kinderbuchklassiker „Die Abenteuer des Tom Sawyer“ von Mark Twain las.

Alle Teilnehmer hatten einen vorbereiteten Wahltext mitgebracht, mussten ihre Lesetechnik aber zusätzlich noch an einem zuvor unbekannten Text aus dem Buch „Hilfe, mein Lehrer geht in die Luft“ von Sabine Ludwig beweisen. Die Autorin, die selbst in der Jury mitwirkte, staunte, wie vielfältig und gekonnt die Teilnehmer ihre Erzählung interpretierten.