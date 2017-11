Marbach Freies WLAN auf dem Schulcampus: Jugendtopf-Projekt ist umgesetzt

Dieser Zeit-Schalter sei besonders von Schulen gewünscht, informierte Walter Innerebner, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma, die als Provider für das freie WLAN fungiert. Auch der Jugendschutz sei in diesem Falle wichtig. „Wir sperren gewisse Inhalte“, informierte er am Donnerstag beim offiziellen Start des neuen Jugendtopf-WLANs auf dem Marbacher Schulcampus.

Finanziert wurde das Projekt durch den Jugendtopf sowie Spenden einiger Firmen. Letztere werden auch weiterhin benötigt, informierte Georg Stenkamp. Denn zwar sei der Betrieb bis Ende des Jahres bereits gesichert, für die Zeit danach brauche man aber noch Sponsoren, die den monatlichen Beitrag übernehmen.

Den Schülern dürfte das – solange das freie WLAN in ihrer Mittagspause immer funktioniert – indes recht egal sein. Zum Auftakt am Donnerstag wurde das neue Angebot in den Pausenhöfen schon einmal ausgiebig getestet und für gut befunden. Das letzte Wort in Sachen Jugendbeteiligung war dies übrigens nicht: Am 30. November findet in Marbach eine große Jugendkonferenz statt.