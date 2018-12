Marbach Freie Wähler spenden für Wünschewagen

„Unser Projekt wird ausschließlich durch Spenden und auch durch die Mitgliedsbeiträge des gemeinnützigen ASB finanziert“, erklärte Silke Löser weiter. Der finanzielle Aufwand zur Erfüllung eines Herzenswunsches sei in der Regel überschaubar, so Silke Löser, allerdings brauche man Geld für die Fahrzeuge – etwa 100 000 Euro Anschaffungskosten, Wartung, für Fortbildungen und Schulungen von Mitarbeitern sowie für die (wenigen) hauptamtlichen Kräfte, die das Projekt vorantreiben. Die mitfahrenden Helfer, Krankenschwestern, Ärzte, Rettungssanitäter arbeiteten ehrenamtlich in ihrer Freizeit.

Wer kann nun von diesem Angebot profitieren? „Im Prinzip jeder“, antwortete Silke Löser, „wir beschenken sterbenskranke Menschen jeden Alters. Unser jüngster Fahrgast war gerade einmal 20 Jahre, der älteste 100 Jahre alt“. Es gebe allerdings ein paar Vorgaben, die abgearbeitet werden müssten, bevor der todgeweihte Mensch seine Wunschreise antreten dürfe. Die Fragebögen des ASB müssten ausgefüllt werden und ein Arzt müsse vorher die Reisefähigkeit des Kranken attestieren. Erst wenn alle Unterlagen vollständig eingegangen seien, gingen die hauptamtlichen Mitarbeiter in die Endphase der Planung, um den Wunsch erfüllen zu können. „Wir reisen aber nur innerhalb Deutschlands“, erläuterte Silke Löser. Das habe rechtliche Gründe. „Wir waren mit unseren Fahrgästen schon am Bodensee, in Stuttgart in der Wilhelma, an der Ostsee, bei Konzerten . . .“ 87 Anfragen erreichten das Team des Wünschewagens Ludwigsburg seit der Gründung im November 2017, davon konnten 30 Herzenswünsche in Baden-Württemberg erfüllt werden, bundesweit wurden 1100 Wünsche wahr. Das Team würde sich über neue Kollegen, die ehrenamtlich mitarbeiten möchten, sehr freuen, genauso über Spenden, die eins zu eins dem Projekt zugute kommen werden.