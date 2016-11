Marbach Fleißige Hände wirken im stillen Kämmerlein

Auch die Ehefrau Monika Geisendörfer hilft seit einigen Jahren mit. Sie ist für die Bemalung der Kunstwerke ihres Mannes zuständig. Jeden Dienstag und Donnerstag arbeitet das Ehepaar vormittags in der Werkstatt. Dort hat sich inzwischen viel Weihnachtliches angesammelt. Ihre Einsätze nehmen die beiden Erdmannhäuser ernst, sie seien gerne bei den Kindern. Urlaub machen sie praktisch nur in den Ferien. „Wir sind quasi wieder schulpflichtig geworden“, scherzt die ehemalige Erzieherin Monika Geisendörfer.

Die Vorsitzende des Fördervereins, Ute Matthäus, strahlt über beide Ohren, als sie die Märkte erwähnt, auf denen die Basteleien Abnehmer fanden. „Vor zwei Wochen waren wir auf dem Hobbykünstlermarkt in Benningen und jetzt am Wochenende waren wir im Seniorenstift in Marbach.“ Sie sei sehr froh, mit dem Ehepaar Geisendörfer zusammenzuarbeiten und so fleißige Helfer zu haben. „Wir sind ein ganz tolles Team“, erzählt sie lachend. Die drei arbeiten von Januar bis Dezember und verkaufen das ganze Jahr über ihre Bastelartikel. „In der Vorweihnachtszeit ist der Erlös am größten“, weiß Ute Matthäus. Das liege an den vielen Basaren, die immer gut besucht seien. Favoriten, die besonders gern gekauft werden, gebe es keine – aber moderne Sachen kämen derzeit gut an. Maßgeblich mitverantwortlich für den Erfolg der Bastelarbeiten sind die Schüler der Uhlandschule, die ihre Kreativität in eigene Arbeiten einfließen lassen. Das passiert bei der Ganztagsbetreuung am Nachmittag. „Wenn ihre selbst gebastelten Artikel einen Käufer finden, sind die Kinder unglaublich stolz darauf“, berichtet Ute Matthäus. Aus Datenschutzgründen werde nur der Vornamen des Kindes genannt. Mit dem Erlös werden unter anderem Theaterbesuche, das Schullandheim und neue Computer für die Uhlandschule finanziert.