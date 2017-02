Marbach Finanziell weiter auf Sicht fahren

„Grundsolide aufgestellt“ sieht Ulrich Frech (CDU) die Stadt. Wenngleich ein Überschuss in Höhe von 1,06 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt keinesfalls berauschend sei. Dass die Stadt die Projekte, die auch sein Vorredner genannt hatte, in Angriff genommen habe, mache eine Entwicklung deutlich, die nach vorne gerichtet sei. Der Etat dokumentiere, dass man in der Lage sei, die Herausforderungen zu meistern. „Dies hat seinen Ursprung in der soliden Finanzpolitik.“ Projekte würden erst in Angriff genommen, wenn sich die Finanzierung als gesichert darstelle.

FW-Sprecher Dr. Michael Herzog warb um ein menschliches Miteinander in der Stadt und lenkte den Blick auf die Ohnmacht vieler Bürger angesichts der Geschehnisse in der Welt. Und die Politik? Die Parteien zerrieben sich in kleinkarierten Streits, statt gemeinsam Lösungswege auf den Grundwerten der Demokratie aufzuzeigen. „Wir hier in den Kommunen haben die dringende Aufgabe, soweit es in unserer Macht steht, für einen Hort der Sicherheit zu sorgen, die Wünsche und Sorgen unserer Mitbürger anzuhören und ernst zu nehmen.“ Ein besonderes Bekenntnis legte er zum Schaffen von neuem Wohnraum ab. „Das sind wir unseren jungen Familien hier am Ort schuldig.“