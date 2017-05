Marbach Filialen bleiben erhalten

„Wir sind froh, dass Rielingshausen offen bleibt“, betonte der Erste Beigeordnete. Immerhin stelle das Geldhaus eine Infrastruktur zur Verfügung, die etwas kostet. Er erinnerte dabei beispielsweise an die Geldautomaten, die auch von Kunden der Kreissparkasse genutzt werden könnten – die ihrerseits ihre Zweigstelle in Rielingshausen vor einiger Zeit aufgegeben hat (wir berichteten). Auf Nachfrage hebt der Erste Beigeordnete zudem hervor, dass man nicht nur die reinen Öffnungszeiten sehen dürfe. Darüber hinaus würden ja auch Beratungstermine angeboten. „Wir stehen voll hinter dem Konzept“, stellt er fest.

Die reduzierten Öffnungszeiten in den beiden Filialen in Marbach und Rielingshausen gelten nach Auskunft der Volksbank vom 19. Juni an. In Rielingshausen können Kunden dann dienstags von 14 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr am Schalter vorbeischauen. Momentan ist das an jedem Tag bis auf dienstags möglich. In der Kernstadt öffnet die Bank künftig montags von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr, dienstags zwischen 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 14 bis 17 Uhr. Aktuell kann man an jedem Werktag vor- und nachmittags das Kreditinstitut aufsuchen. Lediglich mittwochs ist derzeit am Nachmittag geschlossen.