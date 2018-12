Marbach Figuren zum Leben erweckt

Marbach - Der Vorlesetag am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach hat es wieder gezeigt: Harry Potter und seine magischen Geschichten stehen auch in der zweiten Lesergeneration hoch im Kurs. Gleich zweimal war der junge Zauberer aus Hogwarts vertreten, als es am Freitagvormittag darum ging, die zwölf Klassensieger der sechsten Klassen beim Vorlesewettbewerb gegeneinander antreten zu lassen. Dabei entzückten die Kandidaten mit einem verblüffend hohen Niveau. Bereits wie professionelle Sprecher wirkten viele der zwölf Gymnasiasten, die im Alter von zwölf, dreizehn Jahren einem von ihnen definierten Publikum sowie der Jury vorlasen. Jedes Kind wählte einen moralischen Unterstützer, den es mit zum Zuhören in das neue und gemütlich gestaltete Lernzentrum der Schule nahm.