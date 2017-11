Marbach Fichte ist die Spardose im Marbacher Wald

Demnach werde vornehmlich im Rielingshäuser Wald Holz eingeschlagen. Es gehe vor allem darum, Bäume freizustellen, damit sie besser wachsen können. Entsprechend kommt dort auch das Brennholz unter den Hammer. Jürgen Weis gab ferner bekannt, dass seit kurzem die Wegeunterhaltung beim Römersträßle und am Heuweg laufe. „Die vergangenen 15 Jahre haben wir immer nur das Notwendigste gemacht. Da kommt jetzt eine Deckschicht drauf, die wird verdichtet“, sagte der Förster, der sich auch noch um die Beschilderung der Waldeingänge kümmern wird. Eine Aufgabe, die eigentlich an die Tourismusgemeinschaft hätte ausgelagert werden sollen. Doch das habe nicht funktioniert.

Wobei das Projekt bei Weis aller Wahrscheinlichkeit nach in guten Händen sein dürfte – so wie die anderen Aufgaben rund um den Forst auch. Das hoben die Stadträte eigens hervor, die sich zudem noch nach etwas erkundigten, was auch der Förster nicht bremsen kann: den Klimawandel und seine Auswirkungen. Jürgen Weis berichtete, dass sich die Eiche mit den Veränderungen gut arrangieren könne, weil sie ein eher wärmeliebendes Gewächs sei. „Die steckt das besser weg als beispielsweise die Buche“, betonte er. Aus einer Klimakarte lasse sich indes ablesen, dass die Fichte hier in der Gegend schon am „absoluten Verbreitungsrand“ angelangt sei. „Vor allem wegen der langen Trockenphasen im Sommer“, sagte er. Die Bäume bekämen dann praktisch vom Borkenkäfer das Licht ausgeknipst. Gleichwohl wolle man eine gute Durchmischung halten und weiter den Anteil am Nadelholz stabil halten. Dabei werde auf die wärmeliebende und käferresistente Douglasie gesetzt.