Marbach Feuerwehr wählt eine neue Kommandantur

Ein Highlight seines Rückblicks war der Besuch von 22 Feuerwehrleuten in Washington/Missouri anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit Marbach. Sie waren dort bei ihren amerikanischen Kollegen untergebracht und nahmen gemeinsam mit diesen an einer Übung teil. „Ein überwältigendes Programm und ein herzlicher Empfang“, resümierte der Kommandant. So trägt die Marbacher Feuerwehr nicht nur dazu bei, Brände zu löschen, sondern auch dazu, ein Feuer am Leben zu erhalten: das der deutsch-amerikanischen Freundschaft.