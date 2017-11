Marbach Feiern mit Friedrich

Die Geschäfte locken mit ihren Angeboten zum verkaufsoffenen Sonntag, fürs leibliche Wohl beim Shopping-Ausflug ist gesorgt. Überall gibt es für Groß und Klein etwas zu spielen. Es werden Bilder gezeigt und Gruppenfotos gemacht – wie es sich für ein Familientreffen gehört.

Beim Schiller-Spiel gibt es wertvolle Preise zu gewinnen, dafür müssen „nur“ an den Straßenlaternen in der Markt- und Güntterstraße einige Rätsel gelöst werden . . . Riesenspielsachen, die an allen Ecken und Enden herumliegen, dürften ebenfalls die Blicke auf sich ziehen – und sind natürlich dazu da, um benutzt und ausprobiert zu werden: beispielsweise am Lugplätzle, an der BW-Post, bei der Kreissparkasse oder am Schuhhaus Dietle.

Schaufenster-Lesungen locken kleine und große Besucher vor die Geschäfte. In den Schaufenstern sitzen Helmut Grell, Jeannette Houillon, Caroline-Sophie Pilling sowie Heike und Lorenz Obleser, die aus Familienromanen lesen, von Astrid Lindgren bis Thomas Mann, auch Friedrich Schiller soll vorkommen – immerhin geht es ja um ihn an diesem Tag. Festlich gewandete Schauspieler sind ebenfalls wieder unterwegs in den Straßen und Gassen der romantischen Altstadt. Alexander Ilic, Tobias Frühauf und Philipp Wolpert schwingen holde Reden, sofern sie sich nicht in die Haare kommen – man darf auf die Schauspiel- und Impro-Einlagen gespannt sein. Sarah Neumann, die Chorleiterin für spontane Straßenchöre, teilt derweil rasch Texte aus und lädt Singfreudige zum gemeinsamen „Hier und Jetzt – bitte Singen!“ ein. Joachim Keck und Andreas Delzemich sind zudem als lustwandelnde Musikvirtuosen unterwegs. Wer genug von dem bunten Treiben hat, geht zur Schillerhöhe, wo die Marbacher Literaturmuseen am Tag der offenen Tür ihre Schätze kostenfrei zeigen und erläutern. Und wen wundert’s, dort läuft die Ausstellung „Die Familie. Ein Archiv“!