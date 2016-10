Marbach - Mehr als 120 Gäste sind am Samstagvormittag der Einladung der Marbacher Zeitung zur Vernissage unter dem Titel „Mit Fotografien von Dorothee Thullner durch das Jahr“ gefolgt. Wer im Treppenhaus nach oben geht, erhält schon einen ersten bleibenden Eindruck von den liebevollen Detailaufnahmen der Marbacherin. Ihre Motive entdeckt sie im Alltag, meist in der Natur. „Meine Leidenschaft ist dadurch entstanden, dass ich ganz besondere Eindrücke festhalten wollte, für mich selbst als Erinnerung.“ Auch aus dem Urlaub bringt sie „ganz andere Fotos mit nach Hause, als man üblicherweise gewohnt ist“, berichtet sie bei der Ausstellungseröffnung im Gespräch mit Kai Keller, der als Leiter des Marbacher Adolf Remppis Verlags die Gäste begrüßt.

Dorothee Thullner zeigt erstmals ihre Arbeiten im Rahmen einer Ausstellung. Eigentlich hat sie auch gar keine Schau geplant, aber Verlagsleiter Kai Keller ist ihr Cousin und kam im Sommer mit einer Idee auf sie zu. Keller erinnert sich: „Mit dem Marbacher Landwirt Karl Bauer hatten wir bereits einen Gedichtband herausgegeben. Und weil dieser bereits vergriffen ist, wollten wir einen Tischkalender mit Karl Bauers Wochensprüchen gestalten.“ Die Wochensprüche von Karl Bauer gibt es mittlerweile seit drei Jahren. Jeden Samstag hängt ein neuer, zur Jahreszeit passender Spruch an seinem Stand auf dem Marbacher Wochenmarkt. Der Vierzeiler für den Tag der Vernissage lautet: „Nachts und morgens ganz schön frisch/man merkt jetzt, dass Oktober ist./Dazu gibt’s oftmals ‚nen Dämpfer,/mit Vorgeschmack auf den November.“

Und so kamen die Fotografin und der Landwirt zusammen, um gemeinsam am „Bauer Bauer-Kalender“ zu arbeiten. Das Ergebnis gefällt Karl Bauer wirklich sehr. Er deutet auf ein Blatt des Kalenders und sagt: „Schauen Sie sich das an, diese Blüte, diese Blätter und dazu dieses Licht. Hervorragend!“

Musikalisch umrahmt haben die Vernissage zwei Enkel und der Schwiegersohn von Karl Bauer. Und als musikalisch-literarische Überraschung für den Landwirt haben Filmemacherin Sabine Willmann und Filmkomponist Oliver Heise Bauers Gedicht „Im Juni“ vertont. Die Marbacher kennen sich von ihrer gemeinsamen Arbeit am Film „Der Apfelmann“. Vorgetragen wurde die Welturaufführung von Sängerin Sarah Scholl.

Die Ausstellung zeigt 48 Fotografien, die meisten finden sich auch im Kalender. Dorothee Thullner sagt: „Ich war sehr kritisch bei der Auswahl und habe mich gefragt, welches Motiv ich so groß hier an der Wand sehen möchte.“ Entstanden ist so eine ganz umfassende Fotoausstellung, die Naturliebhabern Eindrücke vermittelt, die sich sonst beim Betrachten nicht sofort erschließen. Noch bis 22. Januar können Interessierte die Ausstellung im Treppenhaus der Marbacher Zeitung besuchen.