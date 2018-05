Marbach Farbschattierungen geben Rätsel auf

Eines der „pfiffigen Sachen“ an besagtem Neubau, weist Hüttermann hin, seien die sechseckigen Glasfenster im oberen Drittel der Hausfassade. Sie knüpften an das Farbdreieck der Mayerschen Farbenlehre an. „Im Farbdreieck gibt es ein solches Sechseck“, erklärt Hüttermann den Bezug. Nicht gewollt seien hingegen die gelblichen Farbschattierungen an der Fassade. Eigentlich sollte die verwendeten Ziegelsteine alle dieselbe Farbe haben. „Das Gelb ist vermutlich durch eine chemische Reaktion entstanden.“ Derzeit werde in Essen geprüft, was die Farbveränderung hervorgerufen hat. „Wir hoffen, dass die Fassade am Ende nach einer entsprechenden Behandlung der betroffenen Steine komplett in dem ganz hellen Farbton erscheint.“ Für die Fassade verwendet worden ist der durch das Diözesanmuseum in Köln berühmt gewordene Kolumba-Stein. Er wird nach einer alten Handwerkstradition hergestellt. Nach der Bearbeitung des Lehms werden die Steine in Holzformen von Hand gefertigt, getrocknet und gebrannt. Die Besucher finden die ungewollten Farbschattierungen nicht schlimm. Im Gegenteil. Einige meinen, sie würden die Fassade noch interessanter machen.

Der Zugang zum bisherigen Tobias-Mayer-Museum wird künftig nur noch als Notausgang beziehungsweise für Rollstuhlfahrer genutzt. Gleich neben dem neuen Haupteingang befinden sich Kasse und Shop. „Bisher haben wir keinen Eintritt verlangt, aber diesen Luxus können wir uns jetzt nicht mehr leisten“, kündigte Hüttermann an. Im Shop soll es dann unter anderem eine kleine Version des Mayerschen Mondglobus geben.

Bespielte die Ausstellung im alten Museum eine Fläche von 18 Quadratmetern, kommen durch das neue Gebäude rund 100 Quadratmeter dazu. Die ehemalige Werkstatt der Familie Mayer gleich zur Rechten des Haupteingangs soll der Person Tobias Mayer gewidmet werden. Auf einem großen Bildschirm erscheint ein kurzer Film über den Astronomen. Auf einer Glaswand wird ein von Mayer geschriebenes Sonett zu lesen sein – an der dazugehörigen Audiostation kann das Sonett dann auch abgespielt werden.

Der große Ausstellungsraum im Erdgeschoss ist den ersten Jahren des Wissenschaftlers gewidmet. Auch der mathematische Atlas wird im Original in einer Vitrine gezeigt. Als besonderes Gimmick werden die Museumsbesucher in besagtem Atlas aber auch virtuell blättern können. Darüber hinaus soll der Arbeitsplatz eines Kupferstechers eingerichtet sein, denn zu Mayers Zeit wurden die Karten in Kupfer gestochen, um sie drucken zu können. „Ich hoffe immer, dass es auch alles so kommt, wie ich es sage“, fügt Hüttermann mit einem Schmunzeln an.

Im ersten Obergeschoss spielt die Zeit Mayers in Göttingen die Hauptrolle. In einer kleinen Vitrine soll die Sternwarte nachgebildet werden, die nach seinem Ableben abgerissen wurde. „Diesen Raum wird der Mondglobus beherrschen.“ Und ein vier Meter breites Gemälde des Wiener Künstlers Michael Fuchs, das verschiedene Stationen des Astronomen zeigt.

Die dritte Etage soll Rückzugsort für interessierte Besucher sein. „Wir planen eine Bibliothek, Sitzgelegenheiten, eine kleine Küchenzeile und ein paar Computer-Arbeitsplätze“, sagt Armin Hüttermann, während die Teilnehmer der Führung den Blick von der Terrasse über die Dächer der Altstadt genießen.

Ein letztes Highlight der Führung ist der Abstecher in den Gewölbekeller des Museums, der für Veranstaltungen genutzt werden soll. Bis zu 40 Personen finden Platz. Nicht zu vergessen, eine kleine Küche, eine Theke sowie eine Zapfanlage. „Da kann man dann ein echtes Salzscheuerbräu trinken“, erhöht der Vereinsvorsitzende die Vorfreude der Gäste. Ob man den Keller denn dann auch privat mieten könne, will eine Besucherin wissen. Ja – das sei geplant, antwortet Hüttermann. Allerdings sei der Verein gemeinnützig und deshalb müsse man noch eine Lösung finden. Am Ende sind sich alle einig: Nicht nur Tobias Mayer ist toll, sondern auch das Gebäude.