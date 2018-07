Marbach Farbparty auf dem Schulhof findet schnell ein Ende

Neben dem fast schon zur Tradition gewordenen Wasserduschen, hatten die Schüler auf dem hinteren Pausenhof eine kleine Farbparty nach dem Stil des Holi Festival of Colours organisiert. Vor allem Unterstufenschüler bewarfen sich dort mit den Farbbeuteln. „Wir haben jetzt acht Jahre unter den Abischerzen gelitten, jetzt sind die anderen dran“, kommentierte die Abiturientin Karolina Knapp mit einem Augenzwinkern das Geschehen. Auf dem oberen Schulhof hatten die Schulabgänger eine Bühne aufgebaut, auf der Lehrer ihr Wissen in ihrem jeweiligen Fachgebiet testen sollten. Um das Ganze zu finanzieren, hatte zuvor jeder Abiturient vier Euro in die Gemeinschaftskasse gezahlt.