Marbach Fahrverbot für Laster gewünscht

Ob es am Ende auch so kommt, muss sich allerdings erst zeigen. Erste Gespräche zwischen Vertretern der beiden Kommunen sind bislang noch ergebnislos verlaufen. Was jedoch nicht am grundsätzlichen Unwillen der Marbacher liegt. Der Zeitpunkt für einen Beschluss sei schlicht noch nicht reif, sagt Jan Trost, der Bürgermeister der Schillerstadt.

Er gibt zu bedenken, dass für seine Kommune gerade an der Erstellung eines Luftreinhalteplans gearbeitet werde, nachdem die Grenzwerte für Stickoxid überschritten wurden (wir berichteten). Und in dem Rahmen solle das Anliegen geprüft werden. Schließlich ergebe es keinen Sinn, eine Straße für Laster dichtzumachen, ohne zu analysieren, auf welche Strecken die Lastwagen dann ausweichen. Kurzum: Das Thema soll ganzheitlich betrachtet werden. „Wir wollen jetzt keine Insellösung“, betont der Rathauschef. Ohne die Entwicklung der Verkehrsströme zu kennen, könne man auch nicht sagen, ob sich das aus Poppenweiler gewünschte Verbot positiv oder negativ auf die Schillerstadt auswirkt. Für Michael Ilk ist die Position von Jan Trost absolut nachvollziehbar. „Wichtig war uns jetzt das Signal, dass darüber nachgedacht wird“, erklärt der Ludwigsburger Baubürgermeister. Insofern bewertet er den Stand der Dinge als positiv. Der Stein sei zumindest ins Rollen gebracht worden. Es seien zwar nicht furchtbar viele Lastwagen, die auf dieser Strecke den Weg in den Ort finden, sagt Ilk – aber nach dem Geschmack der Bürger in Poppenweiler dennoch genug. Das provoziere Lärm und Abgase im Ort. Darüber hinaus leide auch der Straßenbelag unter den schweren Fahrzeugen. Davon abgesehen sei die momentane Situation „komisch“. „Aus Marbach dürfen die Lastwagen fahren, nach Marbach nicht. Das ist doch absurd“, findet er.