Die Linie S4 wird von 26. bis 27. Januar in Marbach geteilt. Ihre Bahnen fahren nur zwischen Burgstall und Marbach sowie zwischen Marbach und Schwabstraße. Außerdem ist die S4 in diesem Zeitraum nur alle 30 Minuten unterwegs. Die S4 hält aus Richtung Burgstall kommend in Marbach auf Gleis 3. Weiterreisende nach Stuttgart müssen auf Gleis 2 umsteigen (5 bis 0 Uhr). Die Bahn, die um 4.55 Uhr nach Stuttgart fährt, startet von Gleis 1, ebenso die Nachtbahnen ab 0.25 Uhr.

Von Stuttgart kommend hält die S4 in Marbach auf Gleis 1. Fahrgäste, die weiter in Richtung Burgstall möchten, müssen umsteigen (Gleis 3). In Marbach fahren die Bahnen zur Minute 25 und 55 ab, von der Schwabstraße zur Minute 02 und 32.