Marbach Fachfrau sieht Potenzial für weiteres Hotel

Die Tourismusexpertin wies außerdem darauf hin, dass in der Region der Bedarf an Zimmern für Geschäftsleute stark ansteige. Eine Klientel, auf die das inzwischen als Flüchtlingsunterkunft benötigte Art-Hotel einst schwerpunktmäßig zugeschnitten gewesen sei. „Da wird Marbach also das Stück vom Kuchen nicht abbekommen“, konstatierte Anja Behnle. Dafür sind die Häuser, die jetzt schon bestehen, gut nachgefragt. Bei der Auslastung sei nochmals eine Steigerung zu verzeichnen. Inzwischen liege man bei den gewerblichen Anbietern, die mindestens zehn Betten in petto haben, in dieser Hinsicht sogar leicht über dem Landesschnitt. Insgesamt wurden in den fünf großen Häusern im vergangenen Jahr rund 24 000 Übernachtungen registriert. Der Wert sei hier relativ konstant.

Das gilt auch für den Zuspruch bei den öffentlichen Stadtführungen, die 36-mal angeboten wurden. Gestiegen ist die Nachfrage nach privaten Führungen. Besonders beliebt seien szenische Rundgänge und solche, die ein Mehrerlebnis garantieren – wie die Termine, bei denen auch Wein ausgeschenkt wird. Überhaupt scheinen Programmpunkte, bei denen edle Tropfen eine Rolle spielen, in der Gunst der Touristen weit oben angesiedelt zu sein. So berichtete Anja Behnle, dass es beispielsweise zur jetzt wieder anstehenden Veranstaltung „Wein, Wandern und Genuss“ viele Rückfragen gebe. „Wir würden das auch gerne ausbauen. Das hängt aber von den Weingütern ab, ob die teilnehmen möchten oder nicht“, erklärte Behnle, die zudem deutlich machte, wie wichtig es ist, die Werbetrommel zu rühren, um die Reichweite zu erhöhen. Deshalb mischt die Tourismusgemeinschaft bei der Arbeitsgruppe Weintourismus mit und ist regelmäßig auf der Reisemesse CMT in Stuttgart vertreten.