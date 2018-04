Der Firmenname kam während eines Brainstormings zustande und heißt ins Deutsche übersetzt „Wisch Wisch“ – der Name ist also Programm. Das Toilettenpapier von Wipe Wipe ist mit dem Firmenmaskottchen „Mr. Wipe“ bedruckt, es ist quasi das Aushängeschild der Firma und wurde vom aufstrebenden Künstler Julis Goerlich entworfen, der ebenfalls Teil der Firma ist. Er ist als Marketingleiter, zusammen mit Oliver Bering, für die Vermarktung des Produkts zuständig. Jan Swoboda ist Vorstandsvorsitzender, Hendrik Basilowski und Philipp Storz sind in der Technikabteilung tätig, Carsten Peichl kümmert sich um die Finanzen und Anna Halbgewachs arbeitet im Verwaltungsbereich.