Marbach Evangelische Kirche soll Trauung für alle erlauben

Dekan Bernd Liebendörfer hatte am 25. Juni in der Böblinger Stadtkirche den Lebensbund eines lesbischen Paars öffentlich gesegnet. Es folgten persönliche Anfeindungen und eine Rüge von Landesbischof Frank Otfried July vor der Landessynode. Markus Schneider und sein Ehemann Axel Grau hatten sich 2013 vor Gott das Ja-Wort gegeben. „Was diesen Sommer in Böblingen passiert ist, war für mich der Auslöser, etwas zu tun“, erklärt Schneider. „Und da es offensichtlich schwierig ist, aus der Kirche heraus genügend Druck zu generieren, haben wir mit der Petition versucht, Öffentlichkeit herzustellen und für unser Anliegen zu trommeln.“

Das ist gelungen. Die Unterstützung ist breit. Die offene Kirche – ein kirchenpolitischer Zusammenschluss innerhalb der Landeskirche – sowie viele Mitglieder und Geistliche aus den Kirchengemeinden stellen sich hinter die Forderung, die württembergische Landessynode möge sich doch wie die badische Synode im April dieses Jahres, zur Anerkennung der „Gleichwertigkeit gleichgeschlechtlicher Liebe, Sexualität und Partnerschaft“ bekennen und die rechtlichen Voraussetzungen für die Trauung für alle schaffen.

Auch die Landessynode der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat Anfang des Jahres eine Gleichstellung von Gottesdiensten zur Segnung zweier Menschen in eingetragener Partnerschaft mit Traugottesdiensten mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Nur in Württemberg sind öffentliche Homo-Segnungen durch zwei Synodenbeschlüsse und ein Rundschreiben des Oberkirchenrats aus dem Jahr 2001 ausdrücklich verboten.

Schneider sieht darin eine Diskriminierung von Schwulen und Lesben ebenso wie der Geistlichen, die sich in der kirchenrechtlichen Grauzone bewegen. „In dieser Zeit von Hass, Angst und Unsicherheit könnte ein Aufeinanderzubewegen in dieser Frage auch ein Zeichen von Liebe, Gemeinschaft und Zugehörigkeit sein“, heißt es in dem Text zur Petition. Das Thema bewegt die Menschen, so Schneiders Beobachtung. Und zwar unabhängig davon, ob sie selbst eine lesbische Tochter oder einen schwulen Sohn haben. Für ihn geht es nicht um die Frage der Zeitmäßigkeit. „Es geht um Liebe, Gemeinschaft und Respekt“, stellt er klar. „Ich glaube nicht, dass mein Mann und ich vor Gott ein Paar zweiter Klasse sind – das sind wir nur in den Augen der Kirche. Wir sind so geschaffen und das ist auch richtig so.“

Im kommenden Jahr will sich die Landessynode erneut mit dem Thema befassen. Präsidentin Inge Schneider versicherte gestern bei der Übergabe, dass der Punkt auf der Trauagenda stehen wird. Außerdem soll sich ein Studientag mit dem Thema beschäftigen. Eine Entscheidung wird für Sommer 2017 erwartet. Markus Schneider ist angesichts der breiten Unterstützung zuversichtlich, dass die Petition und die rund 24 000 Unterschriften – Stand gestern – etwas bewegen werden.