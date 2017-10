Marbach Europa, Finanzpolitik, Sprachen und der König der Nacht

Eine neue thematische Zusammenfassung im Heft bietet die Rubrik „VHS für Europa“. Unter anderem gabe es hier bereits eine Politik.live-Veranstaltung in Marbach unter dem Titel „Quo vadis, Europa?“, die am vergangenen Samstag stattgefunden hat. Noch auf dem Programm steht eine kulinarische Reise durch die Französischen Antillen und Polynesien am 15. November. Im Fokus steht im aktuellen Programmheftaber auch die Schöffen-Wahl 2018. In mehreren Veranstaltungen im Kreis, unter anderem auch in Marbach am 21. Februar, wird über das bürgerliche Ehrenrecht referiert. In dem Kurs erfährt man, wie man Schöffe wird, was im Schöffendienst wichtig ist oder wie die zeitliche Belastung als ehrenamtlicher Richter ist.

„Die Themen der VHS sind sehr breit gestreut“, sagt Eugen Holzwarth, der zuständige VHS-Betreuer für die Schillerstadt. Neben den klassischen Sprach- oder auch Kochkursen bietet das neue Programmheft auch wieder eine große Auswahl an Kursen und Vorträgen rund um andere Lebensbereiche. „Junge Leute und Geld: Finanzprodukte für Berufsstarter“ heißt beispielsweise ein Vortrag in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er findet am 23. Oktober in Marbach statt.