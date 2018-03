Marbach Etwas weniger Pflichten und mehr Träume

Jeder einzelne, die Gemeinde solle „von den Hörern zu den Tätern“ des Wortes Gottes werden. Am liebsten – so kündigte Neudorfer das Glaubensbekenntnis an – wäre es ihm, man würde die Türen öffnen und in die Stadt gehen und dort seinen Glauben bekennen. Der Gemeinde gab er mit auf den Weg, dass der „Abschied und Übergang nicht in Trauer, sondern in Freude dessen, was kommen wird“ gefeiert werden solle.