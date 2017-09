Marbach/eSports „Profi zu sein ist mein Traum“

Um zur Weltmeisterschaft zu kommen, muss man sich über Turniere qualifizieren, welche die Firma EA, der Hersteller des Spiels, ausrichtet. „Das kann jeder von zu Hause aus spielen. Man kommt dann in eine Rangliste, und am Ende werden die besten Zwölf pro Konsole zu einem Offline-Turnier eingeladen. Das Ganze gibt es in mehreren Regionen, bei uns war dieses Turnier in Paris. Die besten Vier kamen dann zur WM nach London“, erklärt Marcel Lutz, der im eSports unter dem Namen „Marlut“ antritt. „Einen ,Gamertag’ muss jeder Spieler haben. Wenn ,Marcel’ noch frei gewesen wäre, hätte ich mich auch so nennen können. Aber die meisten ,normalen’ Namen sind schon vergeben. Und eSports ist ja auch ein wenig eine eigene Welt. Ich finde es irgendwie interessanter, wenn die Leute dort dann einen speziellen Namen haben.“

Die Konkurrenz ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. „Es hat aber noch nicht die Dimensionen wie etwa bei League of Legends, einem Fantasy-Spiel. Da gibt es Preisgelder in Millionenhöhe. Vor allem im asiatischen Raum ist das extrem populär. Da sind teilweise ganze Stadien voll. So weit sind wir bei FIFA bislang nicht“, weiß Marcel Lutz. Erst seit FIFA 17 habe Hersteller EA sich entschieden, mehr in eSports zu investieren, um die Sache größer zu machen. „Der Weltmeister 2016 hat 20 000 Dollar bekommen, dieses Jahr waren es schon 200 000 Dollar. Da kann man sich schon überlegen, das hauptberuflich zu betreiben“, sagt der Marbacher. „Das ist mein Traum. Aber ich werde kein zu hohes Risiko eingehen, dass ich am Ende quasi mit leeren Händen da stehe.“ Deshalb will er auch seine Ausbildung zum Industriekaufmann auf jeden Fall zu Ende bringen. „Wenn alles gut läuft, bin ich im Februar fertig.“

Begonnen hat Marcel Lutz seinerzeit mit FIFA 2003. „Das wäre dann vor 14 Jahren gewesen. Allerdings kann es auch sein, dass es da schon eine neuere Version gab und wir noch auf der alten gespielt haben. Also vielleicht ist es auch erst elf oder zwölf Jahre her“, kann sich der 20-Jährige an die Anfänge gar nicht mehr so genau erinnern. „Fußball ist meine größte Leidenschaft. Ich habe früher auch selbst aktiv beim FC Marbach gespielt.“ Doch als er Teenager war, traten massive Knieprobleme auf. Ein Arzt riet ihm dringend dazu, mit dem Fußball aufzuhören, sonst könnte er später massive Probleme bekommen. „Und da ich nie große Ambitionen hatte, war die Entscheidung schnell klar“, erinnert sich Marcel Lutz. Seither spielt er nur noch auf der Konsole.

Seit kurzem steigen auch Fußballvereine in den eSport ein. Marcel Lutz ist seit einigen Wochen beim VfB Stuttgart unter Vertrag. „Ich komme ja aus der Region, da war das naheliegend. Ich bin bei einer Agentur, die Spieler vermittelt, und dort bin ich der einzige aus dem Großraum Stuttgart. Und da ich dieses Jahr recht erfolgreich war, hat sich der VfB für mich entschieden.“ Ein weiterer Kollege und er treten bei ihren Spielen nun in den Trikots des Stuttgarter Bundesligisten an – also genau genommen, tragen ihre virtuellen Spieler diese Trikots. Und das ab sofort eben auf FIFA 18. „Zu Beginn muss man da sehr viel spielen, weil sich von Version zu Version immer einige Dinge ändern. Ab November wird es dann die ersten Turniere geben“, schaut Marcel Lutz voraus.