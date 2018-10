Marbach Es klappert der Gully an der rauschenden Straße

Drei Stadträte sicherten dem Rentner zu, das Anliegen in den Gemeinderat einzubringen. Nachdem nichts weiter passierte, verschickte er in der vorigen Woche ein erneutes Schreiben an öffentliche Stellen. Er selbst schlägt zur Verbesserung eine dichtere Bepflanzung an der Goethestraße, eine Lärmschutzwand auf der Stützmauer entlang der Straße und die Einführung von Tempo 30 vor. Auch die Zukunft bereitet dem Anwohner der Goethestraße Kopfschmerzen. Durch das interkommunale Gewerbegebiet in Marbach und Erdmannhausen befürchtet er eine weitere Zunahme des Verkehrs.

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt Jan Trost, wie auch schon Andreas Seiberling in der vorigen Woche, dass das Ordnungsamt nur reagieren kann, wenn die genaue Lärmquelle mit Zeit und Datum genannt werde. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen. Er kann den Vorwurf, die Stadt ignoriere die Beschwerden der Bürger, nicht verstehen: „Wir haben die Fragen der Bürger entsprechend beantwortet. Da der Straßenzustand der Landes- und Kreisstraßen inzwischen überall ein Thema ist, auch bei Anwohnern anderer Kreis- und Landesstraßen ebenso bei Bürgern in Rielingshausen, ist ein runder Tisch mit dem Regierungspräsidium und dem Landratsamt geplant, um die Verbesserung des Straßenzustands und damit die Reduzierung der größten Lärmquelle einzufordern.“

Auch die Stadt bevorzuge eine 30er-Zone an der Kreuzung, das Landratsamt habe dies jedoch abgelehnt, berichtet Jan Trost. In drei Jahren, wenn der Lärmaktionsplan fortgeschrieben werden kann, werde die Stadt wieder an stark lärmbelastenden Stellen Tempo 30 fordern. Auf baldige Lärmschutzmaßnahmen darf der Bewohner der Goethestraße nicht hoffen: „Vorrang haben zunächst Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden selbst, dazu gab es in Marbach bereits 2014 ein Lärmsanierungsprogramm für Gebäude vor dem Baujahr 1974. Das Gebäude des Beschwerdeführers ist jedoch neueren Baujahrs, sodass dort der Einbau von Lärmschutzfenstern vom Eigentümer als Maßnahme erster Priorität getragen werden muss.“

Eine Zunahme des Verkehrs durch das interkommunale Gewerbegebiet befürchtet der Rathauschef nicht: „Von einer signifikanten Zunahme ist nicht auszugehen, da nicht zu erwarten ist, dass sich dort Logistikbetriebe ansiedeln werden.“