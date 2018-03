Marbach „Es ist ja sehr individuell, was lieblich klingt“

Und so gibt es beim Auftaktkonzert am Freitag, 16. März, dann auf die Ohren, was den beiden Organisatoren eben so gefällt. Und das ist Punk von Helmut Cool und Zystem, Streetpunk von The Roadblocks und Stoner-Rock von Leaden Times. „Das sind einfach Bands, die wir kennen weil wir sie schon bei Auftritten gesehen haben oder wir mit ihnen gespielt haben“, erklärt Frank Strebel. Die Musiker spielen bei „Hipp Hipp Hurra – wir ham das Erste Mal“ – so der Name des Auftaktes – erst mal unentgeltlich: „Außer natürlich es kommt doch was an Gewinn bei rum. Das würden wir dann schon auch verteilen.“ Künftige Termine sollen aber dann auch mit Gagen laufen. Generell gebe es keinen Mangel an Bands, die gerne nach Marbach kommen. Zum Test hatten die beiden nämlich das Konzert auch auf eine entsprechende Booking-Seite online gestellt. „Es haben sich etwa 200 Bands bei uns gemeldet“, so Jörg Möbius. Sogar aus dem Ausland gibt es einige Interessenten.