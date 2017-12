Marbach „Erster Nobelpreisträger spricht am FSG“

Marbach - Ican bekommt nächste Woche in Oslo den Friedensnobelpreis 2017 überreicht, traditionell am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember. Der Marbacher Roland Blach, der viele mit Ican verbundene Initiativen betreut, wird zwar nicht direkt an der Nobelpreiszeremonie teilnehmen, weil 460 Organisationen weltweit, deren Dach die Ican bildet, geehrt werden. Nur 15 Auserwählte aller Organisationen stehen stellvertretend auf der Bühne. Doch Blach wird mit vielen anderen in einem Nebenraum die Zeremonie in einer Live-Übertragung verfolgen. Die Begegnung mit anderen Aktivisten aus diesem Anlass, die sich international für ein Verbot von Atomwaffen einsetzen, wird etwas ganz Besonderes. Blach diskutierte am Freitagmittag auf Einladung des Gemeinschaftskundekurses des Abiturjahrgangs mit rund 150 Schülern am Friedrich-Schiller-Gymnasium. „Ich hätte nur halb so viele erwartet, war überwältigt, wie viele da waren“, so Roland Blach. „Wissende, interessierte Fragen“ hörte Blach. Vor Blach sprach der unter anderem für den SWR tätige Journalist Andreas Zumach. Er kündigte Blach mit den Worten an, der „erste Nobelpreisträger spricht nun an dieser tollen Schule“.