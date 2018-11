Marbach Erste legale Sprühfläche eingeweiht

Das Projekt wurde durch eine Spendenaktion bei der Firma AMG in Affalterbach möglich gemacht. Die Mitarbeiter des Automobilunternehmens spenden unter dem Motto „Give a Cent“ den Centbetrag ihres Gehaltes in jedem Monat. Die Summe wird von der Geschäftsführung verdoppelt. Aus diesem Topf finanziert die Firma verschiedene gemeinnützige Projekte. „Wir unterstützen gezielt Gemeinden im direkten Umkreis“, sagte AMG-Geschäftsführer Emmerich Schiller. „Wir entscheiden dreimal im Jahr, was wir finanzieren wollen“, erklärte er das Konzept. „Wir versuchen Projekte zu unterstützen, die zu uns passen. Die Jugend zu fördern liegt uns wirklich am Herzen“, ergänzt der Betriebsratsvorsitzende Ralf Eckstein. Bürgermeister Jan Trost freute sich im Zuge der „Give a Cent“-Aktion über gleich zwei unterstützte Projekte in der Schillerstadt. Für das Elternforum hatte AMG Nähmaschinen gestiftet und nun auch die Bushaltestelle im Wert von 2500 Euro erneuert. „Die alte Haltestelle Stadionhalle war fast eine Ruine“, sagt Bürgermeister Trost. „Schon lange kam da der Gedanke auf, die Stelle aufzuwerten. Als wir von der Give a Cent Aktion erfuhren, haben wir uns direkt beworben und kamen mit gleich zwei Projekten zum Zug. Das freut uns natürlich ganz besonders.“