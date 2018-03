Marbach Erhabenes Klangerlebnis am Palmsonntag

Was tags zuvor in der Nordschwarzwaldgemeinde Schömberg zur Aufführung kam, wurde am Palmsonntag auch in der katholischen Kirche zum Akustikerlebnis. Dieses Mal für die Besucher der Schillerstadt, die der Einladung des Bildungswerks der evangelisch-methodistischen Kirche in das weitaus größere katholische Gotteshaus gefolgt waren. Denn mit dem Süddeutschen Kantatenchor kommen knapp 40 singende Personen auf die Bühne, die zudem von den Instrumentalisten des Collegium Cantabile begleitet werden, das am Sonntag 35 Personen zählte. Das Orchester ist eng verbunden mit der Arbeit des Kantatenchores. Es besteht aus einem festen Stamm von Streichern, Bläsern und Continuospielern, die je nach Besetzung des aufzuführenden Werkes, durch die erforderlichen Musikerinnen und Musiker ergänzt werden. Das Konzert aber brachte auch Harfe, Pauke und stimmungsvolle Orgelpassagen zu Gehör. Dirigiert werden Chor und Orchester von Werner F. Gann, der als studierter Schulmusiker – das konnte man den vorangegangenen Proben entnehmen - eine besonders erfolgreiche Art zeigt, seine Mannschaft zu motivieren.