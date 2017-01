Marbach Erfolgreiche Rechen-Asse

Marbach - Insgesamt 26 Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums haben sich vor Kurzem in Begleitung der Lehrer Cordula Pungier und Thomas Tressel nach Karlsruhe aufgemacht, um in einem Hörsaal der dortigen Universität an der Regionalrunde der Mathematik-Olympiade teilzunehmen. Hierbei handelt es sich um einen Mathe-Wettbewerb für sehr leistungsstarke Schüler, bei dem man sich durch ein hervorragendes Abschneiden in einer Runde für den nächsten Durchgang qualifiziert und dann idealerweise am Ende in der Bundesrunde mitmischt. Der Ausflug nach Baden hat sich für die Rechenkünstler aus Marbach gelohnt. Zehn der Teilnehmer sind mit einem Preis ausgezeichnet worden und haben sich damit teilweise für die nächste Runde der Olympiade qualifiziert. Besonders erfreulich war aus Sicht der Schule, dass sich auch viele Kinder aus der Unterstufe mit Erfolg dem Wettbewerb gestellt haben.