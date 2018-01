Marbach Engagement gegen die Kinderarbeit

Ihren klassischen Segensspruch „Christus segne dieses Haus“ werden die zehn jugendlichen Vertreter aus Marbach dann auch an die Tür des Neuen Schlosses in Stuttgart schreiben. Eine der drei Koordinatoren der katholischen Kirchengemeinde Marbach, die dafür sorgen, dass die Kinder wissen, was als Sternsinger von ihnen erwartet wird, heißt Astrid Vetter. Sie wird die kleine Gruppe ins Neue Schloss begleiten und dafür Sorge tragen, dass sich die Marbacher auch gut vertreten wissen.

Gemeinsam mit ihren beiden Kollegen, den Betreuern Andreas Rupp und Hubert Müller, hat Vetter außerdem dafür gesorgt, dass sich alle rund 40 Kinder in ihrer Rolle wohlfühlen. Denn freilich sammeln die Akteure in den drei Tagen von Donnerstag bis Freitag nicht nur Geld ein, das in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam gegen die Kinderarbeit in Indien sowie weltweit“ für zahlreiche Projekte mit diesem Ziel eingesetzt werden soll. Die Sternsinger bringen gewöhnlich auch ihre Stimmbänder zum Klingen. Deshalb wurden an dem Mittwochnachmittag auch die Lieder „Stern über Bethlehem“ und „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ mithilfe des Klaviers eingeübt. So sind die Kindergruppen, die aus etwa vier, fünf Teilnehmern zusammengesetzt sind, nicht nur optisch ansprechend, sondern lösen auch durch ihr Singen Freude bei den Besuchten aus.

Und weil die Sternsingergruppen meist mit Süßigkeiten für ihren Dienst bedacht werden, haben sich vor allem die Eltern der teilnehmenden Kinder etwas Neues einfallen lassen. Das veränderte Prozedere, das allerdings auf der freien Entscheidung jeder einzelnen der vermutlich neun Gruppen beruht, sieht nämlich Folgendes vor: Die Kinder sollen einen selbstbestimmten Teil ihrer Naschereien an die Marbacher Tafel spendieren. Dazu steht im Gemeindesaal eine große Kiste bereit. Den süßen Inhalt wollen die Betreuer anschließend an die Tafel-Mitarbeiter weiterleiten, damit dieser auch die Kinder von Familien erfreuen kann, denen es nicht so gut geht.