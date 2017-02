Marbach Elterntaxis sorgen bisweilen für Chaos

Das Problem ist alles andere als ein Marbacher Problem. Beinahe in jeder Kommune gibt es Mamas und Papas, die für den Nachwuchs Taxi spielen. Und: Das Problem ist nicht neu. Darauf weist auch Schulleiter Wolfgang Röslin hin. Immer wieder werde darüber diskutiert, sagte er gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Die Situation ändere sich nicht. An Schultagen kommen jeden Morgen etwa 500 Kinder auf 8.05 Uhr zur Grundschule – oder werden um 12.25 Uhr beziehungsweise um 15.05 Uhr abgeholt. „Manche gehen zu Fuß, einige kommen mit Rollern, viele werden von Eltern, Großeltern oder anderen mit dem Auto zur Schule gebracht“, weiß Röslin. „Da entstehen immer wieder Situationen, die auch ich nicht gut finde.“ Zumal auch Schüler der weiterführenden Schulen von Eltern noch gebracht werden. „Natürlich sind es an der Stelle vor allem Grundschuleltern, aber eben nicht nur“, betont Wolfgang Röslin.

Deshalb haben er und die Vorsitzende des Elternbeirates Martina Pantleon zuletzt am 11. Oktober des Vorjahres die Eltern sensibilsiert. Grundsätzlich halte man es für richtig, wenn Kinder zu Fuß alleine beziehungsweise in Laufgemeinschaften zur Schule gehen, heißt es in dem Brief. Dies tue der Entwicklung zur Selbstständigkeit der Kinder gut und sorge zudem für Bewegung, die heutzutage oft zu kurz komme. Ihren Brief schließen sie mit Bitten an die Eltern: „Sind Sie Vorbild! Achten Sie bitte darauf, egal ob Sie Ihr Kind zu Fuß oder per Auto zur Schule bringen oder von der Schule abholen, dass Ihr Verhalten im Straßenverkehr vorbildlich ist. Dazu gehört auch das Wissen als Autofahrer, dass Kinder immer von der Gehwegseite ein- oder aussteigen. Bei aller Eile und Betriebsamkeit zu Schulbeginn oder -ende bleiben Sie freundlich und gelassen. So helfen Sie den Kindern am meisten!“