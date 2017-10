Marbach Eltern pochen weiter auf Lösung für lange Mittagspause

So sei in der Schulkonferenz von einigen Mitgliedern zwar der Antrag gestellt worden, die Kernzeitbetreuung wieder einzuführen. Doch der Vorstoß sei mit klarer Mehrheit abgeschmettert worden. „Bislang haben sowohl der Gemeinderat als auch die Verwaltung die Beschlüsse der Schulkonferenzen der örtlichen Schulen beachtet“, heißt es in der Vorlage zu der Sitzung. Davon abgesehen verfüge die Stadt auch nicht über das Personal, die Aufgabe zu stemmen. Die bisher in der Betreuung tätigen Mitarbeiter würden für den Ganztagesbetrieb benötigt und seien dort übernommen worden. Weitere Kräfte stünden nicht zur Verfügung. „Zudem besteht aus Sicht der Verwaltung durch eine lange Mittagspause kein Betreuungsproblem, sondern allenfalls ein Wegeproblem, das bei einer zweistündigen Mittagspause jedoch schwer zu begründen ist“, erklärt die Verwaltung. Genau deshalb sei auch nur für die kurze Pause eine Betreuung organisiert worden.Wolfgang Röslin, der Rektor der Grundschule, würde ebenfalls nicht an der aktuellen Lösung herumdoktern. Wenn sich die Vorgaben nicht ändern, würde er an dem bisherigen Modell nicht rütteln. „Wir stecken ja in einem Gesamtkonstrukt“, betont er. Natürlich gebe es Eltern, die noch diesen oder jenen Änderungswunsch hätten. Es ergebe aber keinen Sinn, 20 Mütter und Väter glücklich zu machen, wenn dadurch 30 andere unglücklich werden. Insofern spricht er sich dagegen aus, etwas an der Taktung des Unterrichts oder am Betreuungsmodell zu ändern. Zumal das Konzept unter einer breiten Beteiligung beschlossen worden sei. Davon abgesehen ist es auch nicht so, dass sich bei Wolfgang Röslin Massen von Eltern beschweren würden. Bei ihm direkt sei nach den Sommerferien nur eine einzige Unmutsäußerung angekommen. „Aber klar ist, dass es Unzufriedene geben wird, nachdem es mit einer Betreuung durch Itzebitz in der langen Mittagspause nicht geklappt hat“, stellt er fest.