Marbach Eltern beklagen das Ende der Wahlfreiheit

Der Vorschlag der Stadtverwaltung: Die Stadt stellt einen Raum zur Verfügung, und die Eltern organisieren für die Kinder, die nicht in die Ganztagsschule gehen, eine Betreuung in der langen Mittagspause. Heim hatte im Gespräch mit unserer Zeitung betont, die Eltern seien in der Pflicht, einen Beitrag zur Lösung des Problems zu leisten. Die Eltern sehen dies anders: „Warum ist es unsere Pflicht? Das konnte uns keiner erklären“, sagt Guthier. Darüber hinaus gebe es Alternativen, mit denen verhindert werden könnte, dass für die Kleinen überhaupt Nachmittagsunterricht stattfinden muss. Alternativen, die die Elternvertreter im Rahmen der Präsentation aufgezeigt haben – inspiriert durch einen Blick auf den Stundenplan der Blankensteinschule in Steinheim. Guthier: „Durch eine Änderung des Stundenplans ließe sich der Nachmittagsunterricht in der ersten Klasse verhindern und in der zweiten Klasse halbieren.“ Was der pädagogische Vorteil des Unterrichts nach der Mittagspause sei, habe Röslin bislang jedenfalls nicht wirklich erklären können. Auch das Kultusministerium spreche bezüglich des Vier-Stunden-Vormittags-Modells lediglich von einer Soll-Regelung. Und das Schulamt habe den Eltern die Auskunft gegeben, dass es in der Hoheit der Schule liege, den Stundenplan noch einmal zu ändern, betont Guthier. „Herr Röslin hatte bei der Infoveranstaltung gesagt, das sei nicht mehr möglich.“

Das parallele Angebot von Halbtagsschule und Ganztagsschule mache viel Arbeit, ist sich Sandra Bitz, ebenfalls Mitglied der Schulkonferenz, durchaus bewusst. Eltern, die halbtags arbeiten, stünden vor einem großen Problem, denn bis 11.35 Uhr könnten sie nicht wieder Zuhause sein. Wenn sie ihr Kind nicht in die Ganztagsschule schicken wollen, müssten sie ihren Halbtagsjob aufgeben beziehungsweise deutlich reduzieren – oder das Kind eben doch in der Ganztagsschule anmelden. „Aus unserer Sicht ist es gewollt, dass möglichst viele Kinder in die Ganztagsschule gehen.“ Das Ziel „Wahlfreiheit der Eltern“ sei nicht erfüllt. Das betont auch Susanne Wichmann: „In dem Moment, wo man arbeitet, hat man mit dem Modell keine Wahlmöglichkeit. Einmal ganz abgesehen davon, dass Ganztagsschule nicht zu jedem Grundschüler passt.“

Das finanzielle Stemmen der Mittagsbetreuung ihrer Kinder ist für die Eltern kein Thema. „Aber selbst wenn es keine versicherungstechnischen Probleme geben würde, können wir nicht die ganze Organisation leisten“, betont Barbara Guthier. Aber vielleicht der Förderverein der Grundschule? Der Erste Beigeordnete, Gerhard Heim, hatte im Gespräch mit unserer Zeitung vor einer Woche erklärt, man werde den Kontakt zu den Vorsitzenden suchen. „Ich habe aber noch keine Rückmeldung bekommen“, sagte Heim gestern auf Rückfrage. Auch Grünen-Rat Sebastian Engelmann hat bereits den Versuch einer Kontaktaufnahme in der Sache gestartet, informiert er. Bislang aber vergeblich. Am 19. April habe er eine Mail an die Vorsitzenden geschickt, auf die er aber nie eine Antwort bekommen hätte, sagt Engelmann. Michaela Ermisch, die zweite Vorsitzende des Fördervereins, räumt ein, dass die Mail untergegangen sei. „Wir machen das alles ehrenamtlich und hatten in den vergangenen Wochen unter anderem mit der Organisation des Konzertes im Rahmen der Zirkuswoche viel zu tun. Ich werde Herrn Engelmann selbstverständlich noch antworten.“ Zahlen, wie viele Kinder fürs nächste Schuljahr für die Ganztagsschule und wie viele bis zum Stichtag Anfang Mai für die so genannte Regelschule angemeldet worden sind, liegen der Stadtverwaltung noch nicht vor. „Die Anmeldungen werden gerade in der Schule noch ausgewertet“, so der Erste Beigeordnete Gerhard Heim.