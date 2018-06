Marbach Einigung auf den letzten Drücker

Marbach - Am kommenden Sonntag wird es rundgehen in der Marbacher Innenstadt. Besucher können durch die Läden bummeln, über den Kunsthandwerkermarkt flanieren, beim SPD-Alt-stadtfest vorbeischauen und sich von verschiedenen Aktionen überraschen lassen. Wie man es eben gewohnt ist und schätzt, wenn die Interessengemeinschaft der Marbacher Selbständigen (IGS) im Sommer ihren Erlebnistag auf die Beine stellt. Weitgehend vergessen wird dann schon sein, dass es im Vorfeld Diskussionen um das Event gab und sogar ein Rechtsstreit mit Verdi im Raum stand. Die Gewerkschaft war ihrer bundesweiten Linie gefolgt und hatte Bedenken angemeldet (wir berichteten). Erst kurz vor knapp gab es einen Durchbruch in den Verhandlungen, und der Gemeinderat konnte in seiner jüngsten Sitzung die Satzung für den verkaufsoffenen Sonntag am 1. Juli verabschieden. In trockenen Tüchern ist auch der Schillersonntag am 11. November.