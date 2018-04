Marbach Eine verlässliche Bezugsperson für Grundschüler

Marbach - Marbach

Ein Vierteljahrhundert ist Doris Bausch mittlerweile im öffentlichen Dienst und auch für die Stadt Marbach tätig. Nachdem sie einige Jahre als Floristin in der Stadtgärtnerei gearbeitet hatte, wechselte sie 2011 in die damalige Kernzeitbetreuung an der Grundschule Marbach und bewies ihr vielseitiges Talent, auch in diesem Arbeitsumfeld zu bestehen. Mittlerweile ist sie in der Ganztagsbetreuung an der Grundschule tätig und sowohl bei den Eltern als auch ihren Schützlingen gleichermaßen beliebt.