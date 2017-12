Marbach Eine Tanzschule ist der Wunschpächter

Mit der Tanzschule verfolge er die konkreten Pläne schon seit rund einem Jahr, sagt Kühl. Er selbst sehe einen hohen Bedarf für eine solche Einrichtung in Marbach. „Die Gymnasiasten in der Oberstufe etwa brauchen eine solche Schule, damit sie hier in der Stadt Kurse absolvieren können.“ Auch ältere Tanzwillige aus Marbach bräuchten dann nicht mehr bis nach Ludwigsburg oder in andere Städte fahren. Die Räume hält Kühl für unbedingt geeignet. „Man sieht das von außen ja nicht: Aber in der untere Etage sind die Räume sehr hoch – das vermittelt ein gutes Gefühl.“